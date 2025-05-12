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Galatasaray HDI Sigorta'da ayrılıklar peş peşe! 5 veda

Galatasaray HDI Sigorta'da ayrılıklar peş peşe! 5 veda
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SMS Grup Efeler Ligi ekibi Galatasaray HDI Sigorta, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Jiri Kovar ve Ivan Zaytsev ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sms Grup Efeler Ligi'nde final oynayarak sezonu ikinci sırada bitiren ve CEV Şampiyonalar Ligi'ne katılım hakkı kazanan Galatasaray HDI Sigorta'da ayrılıklar peş peşe açıklandı.

VEDALAR PEŞ PEŞE AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon planlamaları kapsamında 5isimle yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan oyuncular için ayrı ayrı yapılan veda paylaşımlarında oyuncular Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Jiri Kovar ve Ivan Zaytsev'e teşekkür edilerek kariyerlerinin bundan sonraki dönemi için başarı dileklerinde bulunuldu ve şu açıklama yapıldı; ''Genç ve A Takım formamızla 9 yıldır mücadele eden Selim Kalaycı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

SELİM KALAYCI'DAN DUYGUSAL VEDA

Uzun süredir Galatasaray formasını giyen Selim Kalaycı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Galatasaray'a veda etti.

İşte Selim Kalaycı'nın o paylaşımı;

''2016 yılında kapısından adım attığım, genç takım ve A takımda formasını gurur ve onurla taşıdığım şanlı Galatasaray'a veda etme zamanı geldi. Birlikte büyüdüğüm; sevinci, hüznü, gururu ve daha birçok duyguyu paylaştığım bu güzel yolculuğun şimdilik sonuna geldim. Bu büyük camianın içinde büyümek ve bir parçası olmak her zaman benim için gurur verici oldu. 9 yıl boyunca desteğini her zaman yanımda hissettiğim büyük Galatasaray taraftarına, başkanlarıma, yöneticilerime, hocalarıma ve takım arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim.

Sevgilerimle.''

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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