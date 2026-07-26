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Galatasaray, hazırlık maçında yarın İtalya ekibi Venezia ile karşılaşacak

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Galatasaray Futbol Takımı, yarın İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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