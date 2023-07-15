Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu transfer etti

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bonservisi Brentford'ta olan milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına renklerine bağladı.< Galatasaray, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı. Daha önce 2 defa sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" dediği Dervişoğlu, Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, yerli forvet listesinde yer alan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından bu bölgedeki açığı Halil Dervişoğlu ile doldurdu.