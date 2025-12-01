Galatasaray, Hakemi UEFA'ya Şikayet Etti

Galatasaray Kulübü, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu" denildi.