Galatasaray, Hakemi UEFA'ya Şikayet Etti
Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynadığı maçın hakemi Jose Sanchez hakkında UEFA'ya şikayette bulunduğunu duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet ettiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor