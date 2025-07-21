Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun rövanşını Kim Min Jae ile almak istiyor

Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına tam gaz devam ederken sürpriz bir hamle geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA KARŞILIK KİM MİN JAE

Galatasaray, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü Hakan Çalhanoğlu transferinde aşama kaydedemedi ve transferi gerçekleşmedi. Öte yandan devreye giren Fenerbahçe, milli oyuncunun transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılılardan da Fenerbahçe'ye transferde cevap gecikmedi.

Savunma hattına önemli bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, rotasını Bayern Münih'e çevirdi. Cimbom, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min Jae'yi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Victor Osimhen ve Ederson transferlerinden sonra yoğunluğunu Güney Koreli savunmacıya vereceği ve transferi bitirmek istediği öğrenildi. Bayern'de kadroda düşünülmeyen Kim Min Jae'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

ALMANYA PERFORMANSI

Bavyera ekibiyle 79 resmi maçan tecrübeli stoper, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.