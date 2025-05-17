Galatasaray, Gündüz Kılıç'ı Anma Mesajı Yayınladı

Galatasaray, Gündüz Kılıç'ı Anma Mesajı Yayınladı
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Galatasaray, kulübün efsanevi futbolcusu ve teknik direktörü Gündüz Kılıç'ın 45. ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayımladı. Kulüp, Kılıç'ın Türk futboluna katkılarını sevgi ve saygıyla andı.

Galatasaray, kulübün efsane futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 45. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli başarılara imza atan, Galatasaray ve Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 45. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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