Galatasaray, Göztepe Maçında VAR Hakemi Ömer Faruk Turtay

Galatasaray, Göztepe Maçında VAR Hakemi Ömer Faruk Turtay
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak maçı VAR Hakemi Ömer Faruk Turtay yönetecek. Maçın hakemi Batuhan Kolak, yardımcıları ise Samet Çiçek ve Erkan Akbulut olacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Göztepe- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Erkan Akbulut yapacak. Yunus Dursun, mücadelede 4. hakem olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek.

Öte yandan ligde bugün oynanacak Eyüpspor - Antalyaspor maçında Emre Kargın, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında ise Mehmet Türkmen VAR'da görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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