Galatasaray, Göztepe Maçına İzmir'de Coşku ve Sevgiyle Karşılandı

Galatasaray, Göztepe Maçına İzmir'de Coşku ve Sevgiyle Karşılandı
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maça İzmir'de taraftarlarının yoğun ilgisiyle geldi. Takımın Belçikalı yıldızı Mertens ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirirken, sevgi gösterileriyle karşılandılar.

Onur ATIŞ-İZMİR, SÜPER Lig'de geçen hafta 25'inci şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılıları Adnan Menderes Havalimanı'nda yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Tezahüratlarla ortalığı inleten Galatasaraylı futbolseverlerin takımın alana gelmesiyle coşkusu arttı. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Mertens futbolseverlerle bol bol selfie çekilirken, taraftarın ricasını kırmadı ve Galatasaraylılara üçlü çektirdi. Teknik direktör Okan Buruk da büyük sevgi seliyle karşılandı. Galatasaray'ı üst üste 3'üncü kez şampiyon yapan deneyimli teknik adama çiçek verildi. Buruk da taraftarlarla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Göztepe ile yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda Osimhen, Muslera, Sara, Yunus, Barış Alper, Abdülkerim, Torreira ve İcardi gibi yıldız oyuncular İzmir'e getirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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