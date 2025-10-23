Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenman yapmaya başladı. Lucas Torreira ise ailevi nedenlerle Uruguay'a gitti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay'a gitti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
