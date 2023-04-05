Galatasaray golü neden iptal edildi? Başakşehir maçı Mertens'in golü neden iptal edildi, el mi var?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Peki,Galatasaray golü neden iptal edildi? Başakşehir maçı Mertens'in golü neden iptal edildi, el mi var?