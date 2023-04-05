Galatasaray golü neden iptal edildi? Başakşehir maçı Mertens'in golü neden iptal edildi, el mi var?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Peki,Galatasaray golü neden iptal edildi? Başakşehir maçı Mertens'in golü neden iptal edildi, el mi var?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Maçta Galatasaray'ın golü iptal edildi Peli, Galatasaray golü neden iptal edildi?
GALATASARAY'IN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
Sol kanattan ceza sahasına giren Kazımcan, topu içeri kesti. Ön direkte vuruşunu yapan Mertens, topu ağlara gönderdi. Devamında elle oynama gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Maç, 2-1 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor.