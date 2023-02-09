Galatasaray, göçükten çıkarılan gencin enkaz altındayken duvara yazdıklarını paylaştı: Umuda tutunacağız

Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra enkaz altından çıkarılan gencin duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı görüldü. Yazının bulunduğu duvarın fotoğrafını Galatasaray, "Biz bu yazıya güveneceğiz. Birbirimize inanacağız. Umuda tutunacağız. Bizi bekleyen canlar var daha. Ulaşacağız, kavuşacağız." ifadelerini kullanarak paylaştı.