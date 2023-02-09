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Galatasaray, göçükten çıkarılan gencin enkaz altındayken duvara yazdıklarını paylaştı: Umuda tutunacağız

Spor Haberleri

Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra enkaz altından çıkarılan gencin duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı görüldü. Yazının bulunduğu duvarın fotoğrafını Galatasaray, "Biz bu yazıya güveneceğiz. Birbirimize inanacağız. Umuda tutunacağız. Bizi bekleyen canlar var daha. Ulaşacağız, kavuşacağız." ifadelerini kullanarak paylaştı.

10 ili vuran depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bir genç 64 saat sonra göçük altından çıkarıldı. Galatasaray, 24 yaşındaki Doğan Akkök'ün enkaz altındayken duvara yazdığı yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİRBİRİMİZE İNANACAĞIZ"

Galatasaray, Akköz'ün duvara yazdığı yazının görselini, "Biz bu yazıya güveneceğiz. Birbirimize inanacağız. Umuda tutunacağız. Bizi bekleyen canlar var daha. Ulaşacağız, kavuşacağız." ifadeleriyle paylaştı.

Galatasaray, göçükten çıkarılan gencin enkaz altındayken duvara yazdığı yazıyı paylaştı : Umuda tutunacağız

EKİPLER, YAZILIMCI OLMASINI ÖNERDİ

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yıkılan Selin Apartmanı enkazında çalışan ekipler, depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki Doğan Akkök'e ulaştı. Kurtarma çalışmaları sırasında gençle sürekli diyalog kurarak moral veren ekipler, Akkök'e yazılımcı olmasını önerince "Benim için grafik tasarım abi" yanıtını aldı.

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Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kahramanmaraş Galatasaray Deprem Spor Haberler

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