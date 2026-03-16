Haberler

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği mahkümiyet kararını kaldırdı ve Yazgan'ın beraatine karar verdi.

Eray Yazgan'ın savunması, avukatı Serdar Mermut tarafından yürütülen kararda ayrıca söz konusu reklam anlaşmasına ilişkin süreçte kulüp tarafından yetkili mercilerden görüş alındığı, kısa süre içinde sözleşmenin askıya alındığı ve ardından iptal edildiği de kronolojik olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın İstanbul vasiyetini Vali Gül açıkladı

İşte İlber Ortaylı'nın İstanbul vasiyeti
Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi

Dünyayı tedirgin eden krizi çözecek Türkiye hamlesi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Türkiye İlber Hoca'sını uğurluyor
Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü

Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj hayrete düşürdü
İlber Ortaylı'nın İstanbul vasiyetini Vali Gül açıkladı

İşte İlber Ortaylı'nın İstanbul vasiyeti
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
Dugin: Netanyahu eğer öldüyse Mesih'lerinin ortaya çıkması gerekiyor

Dugin'den dikkat çeken "Mesih" yorumu: Eğer Netanyahu öldüyse...