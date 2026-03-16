Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği mahkümiyet kararını kaldırdı ve Yazgan'ın beraatine karar verdi.

Eray Yazgan'ın savunması, avukatı Serdar Mermut tarafından yürütülen kararda ayrıca söz konusu reklam anlaşmasına ilişkin süreçte kulüp tarafından yetkili mercilerden görüş alındığı, kısa süre içinde sözleşmenin askıya alındığı ve ardından iptal edildiği de kronolojik olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

