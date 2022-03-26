Galatasaray genel kurulunda kıyamet koptu! Kürsüyü ele geçirmeye çalışan Osman Tanburacı salondan atıldı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray'da yıllık genel kurulda kendisine laf atıldığı gerekçesiyle söz hakkı verilmemesine rağmen zorla kürsüyü ele geçirmeye çalışan Osman Tanburacı, oylama sonucunda salondan atıldı.
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında gergin anlar yaşandı. Enes Olgun'un kendisine yönelik sözlerine cevap vermek isteyen Osman Tanburacı salondan atıldı.
OY ÇOKLUĞUYLA SALONDAN ATILDI
Enes Olgun'un sözleri sonrası kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen zorla kürsüyü ele geçirmeye çalışan Osman Tanburacı, genel kurul kararıyla salondan çıkarıldı. Tanburacı'nın salonda çıkarılacağına yönelik kararın açıklanmasının ardından üyelerden alkış tufanı koptu.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
Haberler.com - Spor