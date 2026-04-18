Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü ve Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini elde ederken puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Derbiye 4 puan farkla çıkacak

Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada hata yapmadı. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, bu hafta 3 puan aldı ve sarı-lacivertlilerle puan farkını 1 hafta aranın ardından 4'e çıkardı.

Galatasaray ligde gelecek hafta pazar günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı

Türkiye'ye tek amaç için geldiler! İleride adlarını sıkça duyabiliriz
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı detay! Eski vali alnından öpmüş

Firarinin abisinin anlattığı dikkat çekici: Vali, alnından öpmüş
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü

Cezaevinden çıktı, bir hafta sonra mezara girdi
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı

Tribünler aynı sesle inledi!
Sinop'a yepyeni bir stat: Açılış töreni gerçekleştirildi

O şehrimize yepyeni bir stat