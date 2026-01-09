Haberler

Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray, devre arası transferleri kapsamında 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki futbolcuyu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Galatasaray'ın, genç futbolcuya sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalatması bekleniyor.

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
