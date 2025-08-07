Galatasaray Gaziantep FK Maçına Hazır
Galatasaray, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.
GALATASARAY, yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'de 2025-26 sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray yarın saat 21.30'da deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarınki maç öncesinde hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk gerçekleştirilen antrenman; dinamik ısınmayla başlayıp, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16: 00'da hava yolu ile Gaziantep'e gidecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor