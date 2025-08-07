Galatasaray Gaziantep FK Maçına Hazır

GALATASARAY, yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'de 2025-26 sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray yarın saat 21.30'da deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarınki maç öncesinde hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk gerçekleştirilen antrenman; dinamik ısınmayla başlayıp, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16: 00'da hava yolu ile Gaziantep'e gidecek.