Galatasaray, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, pas çalışması ve taktik antrenman ile sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 21.30'da Gaziantep FK ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00 İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
