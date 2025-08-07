Galatasaray, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 21.30'da Gaziantep FK ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00 İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL