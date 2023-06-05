Galatasaray Futbolcuları Şampiyonluk Sonrası Konuştu
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Galatasaray futbolcuları, şampiyonluk sonrası özel açıklamalarda bulundular. Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Bafetimbi Gomis, takımın başarısını ve duygularını paylaştılar.
Futbolcuların öne çıkan sözleri şöyle;EMRE TAŞDEMİR: Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu şampiyonluğu hak ettik. Çok mutluyuz.OKAN KOCUK: Muslera çok önemli bir kaleci. Onunla geçirdiğim antrenmanlar çok değerliydi. Bu şampiyonluk taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. İnşallah Galatasaray için daha niceleri gelir. BARIŞ ALPER YILMAZ: Galatasaray'a hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray ve Türk futbol tarihine geçtiğimiz için çok mutluyum. Bu şampiyonluk önce aileme, sonra da taraftarımıza armağan olsun.KAZIMCAN KARATAŞ: Şampiyon olduk, bunun daha ötesi yok, çok mutluyuz. Hocam görev verdiği sürece elimden geleni yapmaya çalıştım ve yaptığımı da düşünüyorum. Hedefim milli takım.
BAFETİMBİ GOMİS: Başlangıçtan sona ana kadar harika bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Zor zamanlar geçirdiğimiz dönemler oldu. Ama bu dönemleri takım olarak iyi idare ettik. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor