Galatasaray Futbolcuları Şampiyonluk Sonrası Konuştu

Futbolcuların öne çıkan sözleri şöyle;

BAFETİMBİ GOMİS: Başlangıçtan sona ana kadar harika bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Zor zamanlar geçirdiğimiz dönemler oldu. Ama bu dönemleri takım olarak iyi idare ettik. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz.