Galatasaray Futbol Takımı Doktoru İnce'den oyuncuların sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıklar sebebiyle ellerindeki oyuncu rotasyonunu en doğru şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirtti.

Yener İnce, sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı oyuncuların sağlık durumuyla alakalı çok fazla spekülasyon olduğunu belirten İnce, "3 günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun bir tempoya girdik. Takvimimiz, çok sıkışık. Bu oyuncu rotasyonunu, elimizden geldiğince en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Dört oyuncumuz, milli takımdan sakat döndü. Savunma oyuncularımızdan 3'ü de cezalı. Bu nedenle rotasyonları yaparken çok dikkatli oluyoruz. Teknik ekip ile beraber bunun uzun uzun toplantılarını yapıyoruz. Bazı oyuncularımız normal şartlarda tıbbi açıdan kullanmayı hiç düşünmeyeceğimiz durumlarda, onları oynatmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir rotasyon yapma zorunluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Bazen oynanan maçlara göre oyuncu seçtiklerini aktaran İnce, şunları söyledi:

"Kazımcan Karataş, UEFA listemizde yok. Bu yüzden o pozisyon için Ismail Jakobs ile ilgili inisiyatif alıyoruz. Lig maçında henüz hazır olmamasına rağmen stoper bölgesi için Mario Lemina'yı oynatmaya çalışıyoruz. Normalde tıbbi açıdan risk almayacağımız durumlarda bazı oyuncularımıza belirli ölçülerde dakikalar veriyoruz. O riskleri, maçın önemine göre almak zorunda kalıyoruz çünkü çok dar bir rotasyonla yola devam ediyoruz. Bu dar rotasyonun nedeni sadece sakatlıklar değil. Benzer bölgede cezalı oyuncularımız var. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bugün son testlerimizi yapacağız. Hangi oyuncumuzun, ne kadar bize fayda sağlayacağına bakacağız. Bugün Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo bizimle olmayacak. Bunun dışında kalan tüm oyuncular için değerlendirme yapacağız."

Oyuncu sağlığına çok önem verdiklerini aktaran İnce, "Burası, sağlık için spor yaptığımız bir yer değil. Çok önemli bir marka olan Galatasaray'ın mücadelesi var. Oyuncularımız, kendi durumlarının tamamen bilincinde. Tıbbi gerçekleri de unutmayarak bazı kararlar veriyoruz. Bu rotasyonla alakalı eleştiriler olabiliyor. Galatasaray taraftarının mutluluğu bizim için her şeyden önde. Bu takımın başarısı da her şeyden önde. Tıbbi gerçeklerin farkındayız. Oyuncuların sağlığını asla riske etmiyoruz. Sadece belli bir oranda oyuncularımızı, onların da fedakarlığıyla, rotasyon içinde kullanmak zorunda kaldığımız bir zaman geçiriyoruz. İnşallah yarın son derece başarılı bir 90 dakika oynarız." diye konuştu.