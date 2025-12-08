Haberler

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru İnce'den oyuncuların sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru İnce'den oyuncuların sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı doktoru Yener İnce, sakatlıklar nedeniyle oyuncu rotasyonunu en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirtti. 3 günde bir oynanan yoğun maç takvimi ve mevcut sakatlıklar sebebiyle dikkatli kararlar aldıklarını ifade etti.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıklar sebebiyle ellerindeki oyuncu rotasyonunu en doğru şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirtti.

Yener İnce, sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı oyuncuların sağlık durumuyla alakalı çok fazla spekülasyon olduğunu belirten İnce, "3 günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun bir tempoya girdik. Takvimimiz, çok sıkışık. Bu oyuncu rotasyonunu, elimizden geldiğince en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Dört oyuncumuz, milli takımdan sakat döndü. Savunma oyuncularımızdan 3'ü de cezalı. Bu nedenle rotasyonları yaparken çok dikkatli oluyoruz. Teknik ekip ile beraber bunun uzun uzun toplantılarını yapıyoruz. Bazı oyuncularımız normal şartlarda tıbbi açıdan kullanmayı hiç düşünmeyeceğimiz durumlarda, onları oynatmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir rotasyon yapma zorunluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Bazen oynanan maçlara göre oyuncu seçtiklerini aktaran İnce, şunları söyledi:

"Kazımcan Karataş, UEFA listemizde yok. Bu yüzden o pozisyon için Ismail Jakobs ile ilgili inisiyatif alıyoruz. Lig maçında henüz hazır olmamasına rağmen stoper bölgesi için Mario Lemina'yı oynatmaya çalışıyoruz. Normalde tıbbi açıdan risk almayacağımız durumlarda bazı oyuncularımıza belirli ölçülerde dakikalar veriyoruz. O riskleri, maçın önemine göre almak zorunda kalıyoruz çünkü çok dar bir rotasyonla yola devam ediyoruz. Bu dar rotasyonun nedeni sadece sakatlıklar değil. Benzer bölgede cezalı oyuncularımız var. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bugün son testlerimizi yapacağız. Hangi oyuncumuzun, ne kadar bize fayda sağlayacağına bakacağız. Bugün Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo bizimle olmayacak. Bunun dışında kalan tüm oyuncular için değerlendirme yapacağız."

Oyuncu sağlığına çok önem verdiklerini aktaran İnce, "Burası, sağlık için spor yaptığımız bir yer değil. Çok önemli bir marka olan Galatasaray'ın mücadelesi var. Oyuncularımız, kendi durumlarının tamamen bilincinde. Tıbbi gerçekleri de unutmayarak bazı kararlar veriyoruz. Bu rotasyonla alakalı eleştiriler olabiliyor. Galatasaray taraftarının mutluluğu bizim için her şeyden önde. Bu takımın başarısı da her şeyden önde. Tıbbi gerçeklerin farkındayız. Oyuncuların sağlığını asla riske etmiyoruz. Sadece belli bir oranda oyuncularımızı, onların da fedakarlığıyla, rotasyon içinde kullanmak zorunda kaldığımız bir zaman geçiriyoruz. İnşallah yarın son derece başarılı bir 90 dakika oynarız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu

Şeriat ülkesinde zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title