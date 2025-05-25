Galatasaray Futbol Okulu Berlin'de Açıldı

Galatasaray Futbol Okulu Berlin'de Açıldı
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Galatasaray Futbol Okulu, Stuttgart'taki başarısının ardından Berlin'de açıldı. Kurucu Fethi Köycü, Türk gençlerine hizmet etmeyi amaçlıyor ve Almanya'da yeni bir kamp merkezi kurmayı planlıyor.

GALATASARAY Futbol Okulu Stuttgart'tan sonra Berlin'de de açıldı. Futbol okulunun kurucusu Fethi Köycü, Stuttgart'taki büyük başarının ardından Berlin'de de yoğun ilgiyle karşılaştı. Açılışa Berlin Başkonsolosu da katılım sağlarken, okulun Berlin koordinatörlüğünü Yalçın Sancar üstlendi.

Açılışa, Türkiye'den gelen Galatasaray Futbol Okulları Koordinatörleri Hakan Bulut ve Bedirhan Demirhan da katıldı. Organizasyonu yerinde izleyen heyet, çalışmalara tam not verdi.

FETHİ KÖYCÜ: BAYRAK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

Futbol okulunun kurucusu Fethi Köycü Alman 1'inci Ligi (Bundesliga) kulüplerinde scout olarak aktif görev alıyor. Bunun okullara gelen futbolcu adayları için ber avantaj olduğunu dile getiren Köycü sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde Galatasaray futbol okulları açmayı hedeflediklerini söyledi. Fethi Köycü, "Türk gençlerine hizmet etmek benim için bir görevdir. Benim için bayrak her şeyden önce gelir. Avrupa'nın dört bir yanındaki yetenekli Türk çocuklarını bulup yetiştirmek en büyük arzum" diyerek milli bilincin önemine dikkat çekti.

ALMANYA'DA İLK KAMP MERKEZİ YOLDA

Fethi Köycü, Almanya'da hem sahası hem de otel ve konaklama hizmeti sunacak kapsamlı bir futbol kamp merkezi kurma aşamasında olduklarını açıkladı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kalabileceği bu merkez, yaz aylarında Türkiye'den gelen takımların da kamp yapabileceği bir tesis olacak. "En iyi hocalarımızı seçiyoruz, eğitim kalitemiz çok yüksek olacak" diyen Köycü, bu merkezin Avrupa'daki Türk çocukları için önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Kayıtların başladığı Berlin Galatasaray Futbol Okulu'nda antrenmanlar 1 Haziran'da başlayacak.

ATFF'DEN ALT YAPI PROJELERİNE TAM DESTEK

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) yapılan organizasyona tam not verdi. ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, "Bu vizyoner ve örnek çalışma için Fethi Köycü'yü tebrik ediyorum. Avrupa'daki Türk gençlerine değer katacak her projeye desteğimiz tamdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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