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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

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Galatasaray'da transfer sürecindeki başarısızlık nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti.

Galatasaray'da transferlerin gecikmesi sonrası eleştirilerin isimlerin başında gelen Futbol Direktörü Cenk Ergün, istifa etti.

Cenk Ergün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Deneyimli futbol adamı ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar, yönetimin bu kararına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Galatasaray Cenk Ergün Futbol Spor

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Yorumlar (12)

Tandogan Dogan:

daha bu baslangic..bekkeyin neler olacak

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Barış Akyıldız:

Gs de bu var şampiyonda olsan başarısızsan gidersin 6 yıl şampiyon olamayan takım taraftarı başkanına sana muhtacız diyo fark büyük

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Ali Kallukk:

Bana bıraksınlar ben bunlardan bin kat daha iyi yönetirim

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Melike Taştan:

canı cehe nneme

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Karaşal:

Erden timur başkan

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Ali Kerem:

Ne çabuk

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Şaban DAŞ:

Taraftar cenk ergün

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1
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man over:

Erden timur whatsapp grubu gururla sunar :) Tete,ndombili,zaha gibi transferler ile galatasaray ekonomisinin içinden geçen adamı bir anda belli başlı sosyal medya hesapları ve spor yorumcuları ilah ilan etti.

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Ahmet Sahin:

geç bile kalındı...Erden Timuru bekliyoruz

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İstanbul 34:

Kişisel para kazanmanın yolunu bulmuş yönetim futbolcu al sat yeterli hareket olsun kimin geldiğinin kimin gittiğinin önemi yok hareket olan yerde bereket olur

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