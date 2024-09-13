Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray'da transferlerin gecikmesi sonrası eleştirilerin isimlerin başında gelen Futbol Direktörü Cenk Ergün, istifa etti.

Cenk Ergün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Deneyimli futbol adamı ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar, yönetimin bu kararına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.