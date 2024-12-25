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Galatasaray, Fenerbahçe'yi U17 Derbisinde 8-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Fenerbahçe'yi U17 Derbisinde 8-1 Mağlup Etti
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U17 Elit A Ligi 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1'lik skorla yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı ve toplamda 8 golle kazandı.

U17 Elit A Ligi'nde Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 8-1'lik skorla mağlup etti.

U17 Elit A Ligi 19. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 4-0 önde tamamlarken, maçı da 8-1 kazandı.

Galatasaray, Arda Tagay ve Muhammed Arda Abir'in ikişer, Yusuf Dağhan Kahraman, Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt'un golleriyle galibiyete uzandı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Yasir Altuntaş'dan geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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