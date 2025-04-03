Galatasaray Fenerbahçe'yi Eleyerek Yarı Finale Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı.
- Galatasaray, stattan güvenlik önemli altında ayrıldı
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray, güvenlik önlemi altında stattan ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet daha sonra takım otobüsüne bindi. Galatasaray kafilesi yoğun güvenlik önlemi altında stattan ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor