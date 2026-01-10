Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre Fenerbahçe karşısında 3 değişiklik yaptı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finalde oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre sarı-lacivertliler karşısına 3 değişiklikle çıktı. Buruk; kaleci Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'nın yerine Günay Güvenç, Lucas Torreira ve Mario Lemina'ya görev verdi.

Eksikler

Sarı-kırmızılılarda derbide önemli eksiklikler bulunuyor. Ülkesinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'un dışında tedavisi yeni tamamlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo da kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay bekledi.

Taraftarlardan tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Öte yandan Galatasaray yönetimi, yağmur yağışına önlem olarak taraftarlara kırmızı renkte yağmurluk verdi.

Gökmen Özdenak unutulmadı

Geçtiğimiz hafta vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak, derbide unutulmadı. Özdenak için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL