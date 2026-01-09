Haberler

Derbide hava soğuk olacak

Güncelleme:
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta hava sıcaklığının 12 derece, kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde, maç saati termometrelerin 12 dereceyi göstermesi, kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olması bekleniyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 12 derece göstermesi, kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 92 olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
