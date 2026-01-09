Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Haber Videosunu İzle
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali hava şartlarından dolayı saat 18.45'e alındı.

  • Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa final maçının başlama saati 20.30'dan 18.45'e alındı.
  • Maç saati değişikliği, meteorolojik değerlendirmeler ve İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları nedeniyle yapıldı.
  • Turkcell Süper Kupa final maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TFF, Turkcell Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saatinde değişikliğe gitti. TFF, derbinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 20.30'dan 18.45'e alındığını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

18.45'E ÇEKİLDİ

TFF'nin resmi açıklamasında, "Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir" denildi.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hakem Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıC. ATILGAN:

şu karda kışta Adana gibi memleket dururken arkadaş ??

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

nerde kar, nerde kış. zaten yarı final maçı adana da oynamıştı.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOrhan Göksel:

saat yerine stadı değiştirdiyseniz.illa statda oynanacak

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhalis sahin:

bir insanın orda maç oynatması için zeka oUrlu olması lazim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcorci:

bir Fenerbahçeli olarak erken saatlere alınması olumlu. Zaferi daha uzun süre kutlarız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti