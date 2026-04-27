Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını ancak hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta 3-0 kazandıkları derbiden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Derbinin şampiyonlukla ilgili önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Şampiyonluk için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız takdirde 7 puanlık fark yakalayacaktık. Karşılaşmadan önce dört puan öndeydik ama bu maçı kazanmak istediğimizi her an ortaya koyduk. Bu tutkuyla oynadık. Hiçbir zaman farkı korumayı, beraberliğin işimize yaradığını düşünmedik. Maçın kırılma dakikaları vardı. Rakibimizin kazandığı penaltının kaçması bizim için önemliydi. Devamında ilk golü bulduk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Baştan sona fiziksel ve mental olarak oyunun hakimi bizdik. Önemli bir üstünlük kurduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımı emekleri, konsantrasyonları, istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Ne kadar iyi takım ve futbolcu olduklarını gösterdiler." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sezon içinde performans dalgalanmaları olabileceğine değinerek, "Uzun bir sezon oldu. Resmi 50. maça yaklaştık. 12 tane Şampiyonlar Ligi, 31 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yla yoğun bir fikstür oynadık. Zaman zaman rotasyonlar yaptık. Bizim gibi Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar kendi liginde maç kaybedebiliyor. Çok fazla maç oynadık. Tek maça düştüğümüzde daha iyi odaklanacağımızı biliyordum. Bu hafta bunu gösterdik. Türkiye Kupası'nda büyük bir rotasyon yapmıştım. Bugün kupada oynamayanlar ilk 11'deydi. Bazen maç kaybedebilir, farklı oyuncular kullanabilirsiniz. Puanlar kaybettik ama herkesin başına gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi"

Okan Buruk, bu sezonki derbi performanslarının geçen 3 sezonun gerisinde olduğunu söyledi.

Şampiyonluklardaki derbi sonuçlarının ne kadar önemli olduğuyla ilgili bir soru üzerine Buruk, "Derbi sonuçlarının şampiyonluklara etkisi değişebiliyor. Bu sezon Fenerbahçe bize karşı kazanamadı ama hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u 2 maçta da yenmişti. Bizim önceki senelerdeki derbi performansımız yüksekti. Bu sezonki performansımız geçen sezonların altında kaldı. Doğrudan rakibimize karşı çok önemli bir zamanda kazandık. Aramızdaki puan farkını hem 7'ye çıkardık hem de ikili averajı aldık. Rakibimizin şampiyonluk şansını minimuma indirdik. Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada son 10 yılda ikinci galibiyetlerini aldıklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe'ye karşı son 10 yılda sahamızda bir galibiyetimiz vardı. Bununla 2 oldu. Beşiktaş deplasmanında yeni statta son 4 yılda sadece 2 galibiyet alabilmiştik. Derbi performansları önemli." dedi.

"Taraftarımızın gözünde Okan hocaya olan sevgiyi görüyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sosyal medyadaki eleştirileri önemsemediğini, sokaktaki taraftarın sevgisini hissettiğini söyledi.

Süper Lig'de önde olmalarına rağmen zaman zaman eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Maç kazanamadığınızda eleştirilmek ve tartışılmak normal. Ancak bunlar beni etkilemiyor. Ben işimi yapmaya çalışıyorum ve takımıma odaklanıyorum. Bunlardan etkilensem sonuçlar farklı olabilirdi. İlk sezonumda 14 maç üst üste kazandıktan sonra Konyaspor'a mağlup olduk. Sonrasında 'Okan Buruk istifa' sesleri vardı. Buna alışığım. Dört senedir bunu yaşıyorum. Sosyal medyadakinin organik olup olmadığını bilmiyoruz. Ben sokağa inanıyorum. Dünyanın her yerinde bizi destekleyen taraftarımız var. Onların gözünde Okan hocaya olan sevgiyi görüyorum. Sosyal medya da beni ilgilendirmiyor." şeklinde görüş belirtti.

"En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız"

Okan Buruk, en kısa zamanda şampiyonluğu ilan etmek istediklerini dile getirdi.

Kalan 3 müsabakada 4 puan almaları durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğu ilan edecek sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Çok önemli bir Samsunspor deplasmanına gideceğiz. Sonra 2 maçımız daha var. En kısa zamanda bitirmek isteriz ama daha bitmedi. Ayaklarımızın yere basması ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Buruk, ligin 32. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Maç sonu fazla kutlama oldu. Bu bir şampiyonluk kutlaması değildi ve bir yerde kesmemiz gerekiyordu. Henüz bir şey kazanmadık." dedi.

"Dört sene üst üste şampiyon olursak rekoru egale edeceğiz"

Okan Buruk, futbolcuyken Galatasaray ile yaşadığı dört sezon üst üste lig şampiyonluğu rekorunu egale ettikten sonra kırmayı hedefleyeceklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, ihtimaliyle ilgili, "Dört sene üst üste şampiyon olursak rekoru egale edeceğiz. Futbolculuğumda Fatih (Terim) hocamızla yaşamıştım. Teknik direktör olarak bunu yaşamak benim için çok değerli olur. Hedefimiz de beşinci sezon üst üste şampiyonluk olur. Galatasaray'ın hocası olarak dördü kazanırsam oyuncularıma hedef olarak üst üste beşinci şampiyonluğu gösterebilirim." ifadelerini kullandı.

"Maçın yıldızları Osimhen ve Yunus"

Okan Buruk, maçın yıldızı olarak Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü seçti.

Osimhen ve Yunus'un performansına vurgu yapan Buruk, "Oyuncularımın hepsi çok iyiydi. Güzel mücadele ettiler. Ancak önde Osimhen ve Yunus'un performansı çok değerliydi. Maçın yıldızları olarak bu ikiliyi seçmek istiyorum. Hem sonuca etki ettiler hem takım savunmasını önden başlattılar. Osimhen, uzun süre oynamamasına rağmen iyi mücadele etti. Yunus çok formda. Ancak orta saha oyuncularımızın mücadelesi rakip orta sahaların üzerine çıktı." şeklinde konuştu.

Osimhen'in takımın gizli kaptanlarından olduğuna değinen Buruk, "Osimhen oyuncu olarak çok önemli. Ancak maçtaki ve idmanlardaki performansı arkadaşlarını yukarı çekiyor. Osimhen bizim için çok önemli ve değerli. Sadece futbolculuğu değil karakter olarak da çok kıymetli. Süper Lig'de sadece 17 maçta ilk 11'de oynamış. Neredeyse ligin yarısında yok. Onsuz olduğumuz bazı maçlarda zorlandık. Kendisi lider bir oyuncu. Takım içindeki gizli kaptanlardan biri." diyerek sözlerini tamamladı.