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Galatasaray, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligdeki son maçında Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupada sarı-lacivertlileri eleyerek moral bulmak istiyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupada sarı-lacivertlileri evinde eleyerek tekrar moral bulmak istiyor.

Kupa yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon grup aşamasından başladı. Sarı-kırmızılılar, C Grubu'nda Başakşehir, Konyaspor ve Boluspor ile karşılaşırken, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. Aslan, grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Victor Osimhen 26 gol attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu olarak yer alıyor. Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 26 gol kaydetti. Aslan'da ayrıca Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün de 11'er gol sevinci yaşadı.

Kupada goller 6 farklı isimden

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, bu gollerin hepsi farklı oyunculardan geldi. Sarı-kırmızılılarda söz konusu golleri; Alvaro Morata, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın kaydetti.

Bu sezon 5 derbi oynadı

Galatasaray, bu sezon 4'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam Fenerbahçe ile Beşiktaş ile 5 derbiye çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son 3 maçta Kadıköy'de kaybetmedi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 3 mücadelede mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, rakibine karşı deplasmandaki son yenilgisini ise 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0'lık skorla yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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