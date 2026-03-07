Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı
Beşiktaş'ı ligin 25. haftasında 1-0 yenen Galatasaray, zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşacağı müsabakada farkı yeniden 4'e indirmeye çalışacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi.
ZİRVEDE FARK 7'YE ÇIKARDI
Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SAMSUNSPOR
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek. Tedesco'nun öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda farkı yeniden 4'e indirecek.