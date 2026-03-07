Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı
Güncelleme:
Beşiktaş'ı ligin 25. haftasında 1-0 yenen Galatasaray, zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşacağı müsabakada farkı yeniden 4'e indirmeye çalışacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi.

ZİRVEDE FARK 7'YE ÇIKARDI

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SAMSUNSPOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek. Tedesco'nun öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda farkı yeniden 4'e indirecek.

Cemre Yıldız
