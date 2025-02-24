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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

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TFF, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi olarak Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı. Müsabakayı Slavko Vincic yönetirken, yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakemliği ise Kadir Sağlam üstlenecek. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesindeki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek.

VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÜye:

Ali Koç olur sanmıştık var hakemi

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Okan Buruk Hem sahada hem Var odasında 2 görev yapacak yani

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

kadir sağlam yine bişekilde girmiş oraya

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Normalde GS daha güçlüydü ara transfer döneminden önce. Fakat ara transfer döneminde Talisca ve Skriniar ın gelmesiyle bence febe artık daha güçlü olmuş oldu. Ve bilinçli bir şekilde algı yapmak için yabancı hakem getirilmesini sağladı febeliler. Bu yüzden kazanıp bakın yabancı hakem yonetince biz kazanıyoruz adaletli oluyor diyip yalandan Türk hakemi algısı yapacaklar. Halbuki Kadıköy de oynanan ilk derbide GS nin 3-0 dan daha fazla farka gitmemesi için febeye uyduruk bir penaltı verilmişti Türk hakem. Ama Febe Talisca ve Skriniar ı almasına rağmen Cimbom takım ruhuyla kazanırsa ne gülerim var ya ;) hahahahaha

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Haber Yorumlarıg8g5vgmczh:

cok sasirdim dogrusu ben Acunu bekliyordum

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