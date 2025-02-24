Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesindeki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek.

VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.