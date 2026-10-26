Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını Osimhen'in golleriyle 2-0 bitirdi

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 2-0 önde tamamladı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray ; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe ise; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde oyun fauller sebebiyle çokça durdu. 15'inci dakikada Jakobs'un pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sol çaprazında rakibinden kurtulduktan sonra sağına çekip vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Ederson kurtardı. 17'nci dakikada Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde müsait pozisyonda kaleyi yokladı fakat topu kaleci Ederson rahat kurtardı. 20'nci dakikada Fenerbahçe'nin sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Oğuz Aydın, direkt kaleyi yokladı. Top az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı. 26'ncı dakikada sağdan Kante'nin yerden içeri çevirdiği topa Sanchez kayarak müdahale etti. Top direğe çarparak kornere çıktı. 29'uncu dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Barış, pasını hemen Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Galatasaray, 38'inci dakikada etkili geldi. Batrakov'un savunma arkasına pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Ederson topu kornere çeldi. 44'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Soldan Jakobs'un kullandığı taç atışını Ederson yumrukladı. Ceza sahası dışına açılan topa Sancez bekletmeden vurdu. Kaleye sert yönelen topa ceza sahası içinde Osimhen kafayla tamamladı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı