Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.