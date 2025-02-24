Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yetkililer, kaçak yayın yapılmasını engellemek için önlemler aldı. Korsan yayın konusunda bir türlü çözüm bulamayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sosyal medya üzerinden kaçak olarak derbinin izlenmesini engellemeyi planlıyor.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde yetkililer, kaçak yayın yapılmasını engellemek için önlemler aldı. Korsan yayın konusunda bir türlü çözüm bulamayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sosyal medya üzerinden kaçak olarak derbinin izlenmesini engellemeyi planlıyor.

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak olarak izlenememesi için her türlü önlem alındı. Korsan yayın konusunda her seferinde iddialı açıklamalar yapmasına rağmen bir türlü bunun önüne geçemeyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun HT Spor'da son yaptığı açıklamalarda kaçak yayını komple bitirmek için çalışmalar yaptıklarını da ifade etmişti. Özellikle sosyal medya üzerinden kaçak olarak derbinin izlenmesini engelleyecek.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "İllegal yayını ortadan kaldırmak için çalışmalar var. TV'de yorum yapan eski hakem arkadaşlardan biri kaç kez MHK Başkanı olmak istedi. Ama ekranda 'Benim öyle bir talebim yok' diyor. O çok konuşan eski hakemler, bir de kendi kararlarını çıkarsınlar, baksınlar bakalım. İngiltere modelini aldık ve talimatları değiştirdik. TFF'nin herhangi bir kurulu ile ilgili konuşursanız, hak mahrumiyeti ve para cezaları ağır. Beşinci kez ceza alırsanız, yöneticiliğiniz düşecek. Biraz ahlaklı olalım, bütün günah hakemlerin sırtında değil. Ben başkanların ceza almaması için söz verdim ama bu işi beraber toparlayacağız. 6222 sayılı kanun üzerine çalışıyoruz, yaptırımlarla bir şeyleri düzelteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, uçaktan üstsüz bir şekilde indi
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
img

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcarlosdavinci:

hacım öncellikler sırtına yasa dışı bahis reklamı koyanları, fetönün finansmanı olan dönerciler ile sponsorluk anlaşması yapan kulüplere soruşturulma açılması gerekmez mi ???

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK açıkladı

Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK açıkladı
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

Sergen'den dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.