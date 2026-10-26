Galatasaray Fenerbahçe derbisine Sara'nın yerine Lemina'yla çıktı

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SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan Lille maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişikliğe gitti. Lille maçında forma giyen Gabriel Sara, Fenerbahçe karşısında oynamadı. Bu oyuncunun yerine Buruk; Mario Lemina'yı görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendiren 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'u oynatan Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

SARI-KIRMIZILILAR TAM KADRO

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı dev derbiye eksiksiz bir kadroyla çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte cezasını tamamlayan Lucas Torreira ve sakatlığını atlatan Rafael Leao'nun yanı sıra, son Lille karşılaşmasında kadroda yer alan Wilfried Singo da durumunun tamamen düzelmesiyle birlikte takımla yerini aldı.

RAFAEL LEAO YEDEKLER ARASINDA YER ALDI

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edilerek mücadeleye yedek soyundu. Süper Lig'in 8'inci haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edilen Portekizli futbolcu, bu sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille müsabakasında forma giyememişti. Tedavi sürecinin ardından derbi kadrosuna alınan 27 yaşındaki Portekizli yıldız, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görev alması halinde 1 maçlık aranın ardından formasına yeniden kavuşacak.

LUCAS TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da 1 maçlık cezasını tamamlayan Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisiyle birlikte ligdeki formasına yeniden kavuştu. Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında görev alamayan Uruguaylı orta saha, cezasının ardından 11'deki yerine döndü. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü haftasındaki Lille karşılaşmasında forma giymişti.

ALEKSEY BATRAKOV'UN İLK DERBİSİ

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus orta sahası Aleksey Batrakov, derbiye ilk 11'de başlayarak kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bitshiabu, Ugochukwu, Deniz Gül ve Rafael Leao ise derbiye yedek soyundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un mücadelenin ilerleyen dakikalarında bu oyunculara görev vermesi halinde 4 futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında ilk derbi deneyimini yaşayacak.

SERGEN YALÇIN MÜCADELEYİ YERİNDEN İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini stattan takip etti. Yardımcı antrenör Murat Kaytaz ile birlikte RAMS Park'a gelen Yalçın, derbiyi yerinden izledi.

DERBİ KAPALI GİŞE OYNANDI

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI UNUTULMADI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Stat LED'lerinde yer alan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun' mesajıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kırmızı tişörtlerle çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı