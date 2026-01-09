Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

İki takım, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un performansı derbide sonucu belirleyecek.

Galatasaray kalesi Uğurcan'a yakın

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 10 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatırken 16 gole engel olamadı.

Uğurcan Çakır, bu sezonun ilk 4 lig maçında Trabzonspor'un kalesinde görev yaptığı periyotta 3 kez kalesinde gole izin vermezken 1 kez de topu ağlarında gördü.

Günay, 9 maçın 5'inde kalesini gole kapadı

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, bu sezon 9 karşılaşmada görev aldı.

Bu sezon 7 lig ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası müsabakasında kaleye geçen 34 yaşındaki kaleci, bu maçların 5'inde gole izin vermezken 4 müsabakada 5 gol yedi.

Fenerbahçeli Ederson, bu sezon 9 maçta gol yemedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un, derbide kaleyi koruması bekleniyor.

Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa karşılaşmasında sahada eldiven giydi. Söz konusu karşılaşmalarda 14 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 9 maçta kalesini gole kapattı.

Tarık Çetin, 3 maç oynadı

Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin, bu sezon 3 maçta görev aldı.

Bu sezon 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Tarık, bu müsabakaların birinde gole yemezken kalesinde 3 gol gördü