Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar arasında gerginlik

Başakşehir'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarların stada giriş saatine yakın çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taraftarların belirlenen alanların dışına çıkmak istemesiyle başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraftarlar birbirlerine saldırdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde akşam saatlerinde oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Stada giriş saatine yaklaşık bir buçuk saat kala çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI, OLAY BÜYÜDÜ

İddiaya göre, karşılaşma öncesi taraftar gruplarının kendilerine ayrılan alanların dışından stada doğru ilerlemek istemesi üzerine iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kavga anları çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde taraftarların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar net şekilde görüldü.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
