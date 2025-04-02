Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Ülker Stadyumu'nda
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere Ülker Stadyumu'na ulaştı. Müsabaka bugün saat 20.45'te başlayacak.
- Galatasaray, Ülker Stadyumu'na geldi
İSTANBUL - Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray bugün saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamladı. Bugün tesislerde toplanan Galatasaray daha sonra otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile güvenlik önlemlerin altında stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor