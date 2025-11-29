Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile maç yapacak olan Galatasaray, antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları idmanı yaptı.
Galatasaray, yarın saat 17.00'deki antermanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor