Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları idmanı yaptı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'deki antermanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.