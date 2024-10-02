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Galatasaray, FC RFS Maçı İçin Letonya'ya Gitti

Galatasaray, FC RFS Maçı İçin Letonya'ya Gitti
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, FC RFS ile karşılaşmak üzere Letonya'ya seyahat etti. Takım, Daugava Stadyumu'nda yarın hazırlıklarını tamamlamanın ardından maç için hazırlandı. Sakatlıkları nedeniyle bazı oyuncular kadroda yer almadı.

Galatasaray, FC RFS maçı için Letonya'ya gitti

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,

UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, FC RFS'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar yarın saat 19.45'te Daugava Stadyumu'nda Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile maç hazırlıklarını tamamlandıktan sonra, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya gitti.

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli olurken, sakatlığı bulunan Nijeryalı golcü Victor Osimhen yer almadı. Bugün takımla çalışmalara katılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise kafilede bulunmuyor.

Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu şöyle:

"Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atahan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Letonya Futbol Dünya Spor

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