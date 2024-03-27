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Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı

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TFF, hakem toplantısı görüntülerinin sızdırılmasının ardından harekete geçmiş ve toplantının tamamını yayınlama kararı vermişti. Haberlerinde bu konuya değinen Fatih Portakal'ın Galatasaray ile ilgili kısmı kullanması nedeniyle tepki çekmişti.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray'a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Kamuoyunun bildiği üzere, 25 Mart 2024 saat 21.03'te kapalı devre hakem toplantısının belli kısımları montajlanıp tahrif edilerek sosyal medyada şaibeli bir hesap tarafından servis edilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 26 Mart 2024 saat 15.30 civarında söz konusu hakem toplantı videosunu şeffaf şekilde tamamını yayınlamasıyla, başka eller tarafından servis edilen şeklinin sadece Galatasaray'a zarar vermek maksadıyla tertiplendiği tüm kamuoyunun malumu olmuştur. Saatler önce gerçekler ortaya çıkmasına rağmen, Sözcü TV'den Fatih Portakal, 26 Mart 2024 akşamı saat 19.00'da başlayan Ana Haber Bülteni'nde, hakem toplantısının TFF tarafından yayınlanan görüntülerini görmezden gelmekle kalmayıp, montajlanıp maksatlı olarak servis edilen şekline yer vermiştir. Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray'a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır. Tüm Galatasaray taraftarını bu yanlı ve kasıtlı davranışa karşı tepki göstermeye davet ediyoruz."

Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Portakal Galatasaray Medya Spor Haberler

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