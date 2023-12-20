Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçta Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Galatasaray galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Ziyech, topla beraber ceza sahasına girip pasını Bakambu'ya aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Bakambu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

75. dakikada sağ taraftan Sacha Boey'in ceza sahası içine pasında penaltı noktası yakınından Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmaya da çarpan top kalenin üzerinden kornere çıktı.

77. dakikada Paoletti'nin ceza yayı üzerinden ara pasında Can Keleş, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Günay'ın kurtarışı sonrası Can Keleş'e çarpan top, kalenin yanından dışarıya gitti.

90. dakikada sağ taraftan Ryan Mendes'in ortasına iyi yükselen Serdar Dursun'un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 82), Kerem Demirbay (Ndombele dk. 71), Hakim Ziyech (Tete dk. 70), Dries Mertens (Cedric Bakambu dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Wilfred Zaha dk. 82), Mauro Icardi

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli (Nazım Sangare dk. 87), Biraschi, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli (Lawrence dk. 87), Ryan Mendes, Rohden, Eysseric (Paoletti dk. 65), Can Keleş (Serdar Dursun dk. 77), Lasagna

Yedekler: Furkan Bekleviç, Kerem Kesgin, Samed Onur, Emir Tintiş, Salih Dursun, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 41) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Rohden, Ryan Mendes, Paoletti (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kerem Aktürkoğlu Fatih Karagümrük Galatasaray Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title