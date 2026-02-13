ikas Eyüpspor: 5-1

GALATASARAY, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti. Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mücahid Adem Çelebi yaptı.

Karşılaşmaya Galatasaray, "Uğurcan Çakır, Boey, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Icardi, Lang, Osimhen" 11'i ile çıkarken konuk ekip ikas Eyüpspor ise "Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Legowski, Emre Akbaba, Pintor, Torres, Umut Bozok" ile sahada yer aldı.

Galatasaray maça etkili başladı. 2'nci dakikada Osimhen'in sol kanattan yaptığı ortada kale önünden topa iyi yükselen Yunus Akgün kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-0. Eyüpspor 7'nci dakikada gole çok yaklaştı. Yunus Akgün'ün hatalı pasında topu önüne alan Umut Bozok kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır golü önledi. Galatasaray mutlak gol şansını değerlendiremedi. 21'inci dakikada merkezden hızlı hücuma çıkan Icardi topu Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun kaleciden sıyrılıp yaptığı vuruşta Onguene meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 25'inci dakikada Emre Akbaba'nın sol taç çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Onguene kafayla vurdu. Uğurcan Çakır bu pozisyonda golü engelledi. 31'inci dakikada Galatasaray Icardi'yle gole yaklaştı. Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaleye sert şutunda kaleci Jankat topu kornere çeldi. 33'üncü dakikada sahneye yine Icardi çıktı ve takımının 2'nci golünü haneye yazdırdı. Noa Lang sol kanattan içeri sokulup çektiği şutunda Kaleci Jankat uzaklaştırmaya çalıştı. Kale alanı önünde Icardi vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

Sarı-kırmızılılar ikinci yarının başında skoru 3'e yükseltti. 48'inci dakikada Onguene'nin kalecisine dönmek istediği pozisyonda Osimhen araya girip Jankat'tan sıyrılarak pasını boşta duran Icardi'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top ağlara gitti: 3-0. Sağ kanattan 63'üncü dakikada gelişen atakta Asprilla ceza yayına doğru sokulup sert vurdu. Kaleci Jankat soluna uzanıp topu kornere çeldi. 68'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazda Osimhen'in topuk pasını kontrol eden Asprilla'nın sert şutunda top az farkla auta çıktı. 70'inci dakikada Icardi takımın 4'üncü kendisinin hat-trick golünü kaydetti. Barış Alper'in kale alanı sağ çaprazından pasında top Osimhen'ı geçip boş konumdaki Icardi'ye geldi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0. Bu golün hemen ardından ikas Eyüpspor 71'inci dakikada golü buldu. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Metehan Altınbaş yaptığı vuruşta farkı 3'e indirdi: 4-1. Onguene 87'nci dakikada kendi kalesine gol atarak farkı 4'e çıkardı. Singo'nun sağ taraftan içeri çevirdiği pozisyonda Onguene'nin ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti: 5-1.

İKAS EYÜPSPOR MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Eyüpspor 10 kişi kaldı. İkas Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün hızlı hücuma çıktığı pozisyonda yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Yunus Akgün'ün yerde kaldığı anı hakem Çağdaş Altay, bariz gol pozisyonunun engellendiği gerekçesiyle Özyurt'u oyundan ihraç etti ve konuk ekip sahada bir kişi eksik kaldı.

KADIN JUDO TAKIMI VE BAŞARILI SPORCULAR ONORE EDİLDİ

Galatasaray ile Eyüpspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşması öncesinde, Süper Toto Süper Lig'de namağlup şampiyonluğa ulaşan kadın judo takımları için seremoni düzenlendi. Büyük alkış alan sporculara plaketleri takdim edildi. 2025/26 sezonu Galatasaray Yelken Şubesi'nin 420/470, ILCA ve Tekno 293 sınıflarında ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazanan sporcuları, antrenörleri ve şube yetkilileri de RAMS Park'ta plaketlerini aldı.

MONTELLA RAMS PARK'TA TAKİPTEYDİ

Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u konuk ederken mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden takip etti. Montella'nın özellikle yerli oyuncuların performansını yakından izlediği gözlendi.