Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanla sürdürüyor. Antrenman, laktat testi, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile tamamlandı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde laktat testiyle başlayan idman, dinamik ısınma ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
