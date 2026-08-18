Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.15'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı