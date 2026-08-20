Galatasaray Erzurum'da: Taraftarlardan Yoğun İlgi
Trendyol Süper Lig 2. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak Galatasaray, Erzurum'a geldi. Havalimanında yüzlerce taraftarın karşıladığı sarı-kırmızılı ekipte Osimhen ve Buruk’a yoğun ilgi vardı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Galatasaray, Erzurum'a geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kafileye büyük ilgi gösterdi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde saat 13.00'te antrenman yapan sarı-kırmızılı ekip, saat 17.00'de İstanbul'dan havalanan uçakla Erzurum'a ulaştı. Yüzlerce Galatasaray taraftarı havalimanına takımı karşılamaya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Victor Osimhen ve Teknik Direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray kafilesi, havalimanından ayrılarak Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayacağı otele doğru hareket etti.