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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, GSYİAD ile Forma Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Toplantıda Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, takımın hedefleri ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile GSYİAD arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması RAMS Park'ta düzenlendi. Yapılan toplantıya Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sarıöz ile erkek voleybol takımı oyuncularından Arslan Ekşi ile Martin Atanasov katıldı.

Mehmet Cibara: "Galatasaray, olimpik branşları ülkeye getiren takımdır"

Olimpik branşları Türkiye'ye getiren takımın Galatasaray olduğunu aktaran Cibara, "Galatasaray, olimpik branşları ülkeye getiren takımdır. İstiklal Caddesi'ndeki müzemizde bulunan Olimpiyat Köşesi'ni insanlara ziyaret etmelerini tavsiye etmiştim. İsteyen gelip sorsun, biz de bu durumu size anlatalım. Voleybol takımında kadınlarda hedef Challenge Cup'da şampiyon olmak. Erkeklerde de bu sene ligde şampiyonluğu hedefliyoruz. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Bu sene sonuna kadar işi götürüp, Efeler Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Cibara: "Hedefimiz, Avrupa'nın en modern salonunu yapmak"

Florya Tesisleri'nin son durumu ve stadyumun karşısında yapılacak spor salonunun durumuyla ilgili yönetilen soruya Cibara, "Adnan Polat'ın başkanlığında olan bir ihale komisyonu kurmuştuk. Bu hafta içinde Florya için ihaleye çıkılacak. Stadyumun karşısındaki arazi için de zemin etütleri bitti. 2026 Avrupa Şampiyonası'na yetiştirmek için bir voleybol salonu planlıyoruz. Ayrıca da ikinci fazda basketbol salonu da yapmayı amaçlıyoruz. Bu konuyla ilgili son gelişmeleri yarın yapacağımız toplantıda öğreneceğim. Hedefimiz, Avrupa'nın en modern salonunu yapmak" diye cevapladı.

Hakan Sarıöz: "GSYİAD olarak takımımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Olimpik branşlarına sürekli destek vermeye devam edeceklerini söyleyen GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sarıöz, "Voleybol takımlarına ilk defa sponsor olmuyoruz. Voleybol konusunu Mehmet Cibara ile görüştüm. Bu sene erkek voleybol takımının iddialı bir takım olduğunu biliyorum. Bu sezon takımımızın yanında olmak istedik. Parayı verip çekilmeyeceğiz. GSYİAD için bir tribün hazırlandı. Maçlarda o tribünde takımımızın yanında olacağız. Avrupa'da da deplasmanda takımımızın yanında olacağız. Voleybol takımının final oynamasını sağlamak istiyoruz. GSYİAD olarak takımımıza destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kemerburgaz tesisleri, başkanımdan da edindiğim bilgiye göre ekim ayı gibi bitebilir"

Kemerburgaz Tesisleri'nin son durumu ve GS Store ile ilgili çalışmalardan bahseden Sarıöz, "Tesisler için büyük bir çaba harcanıyor. Başkanımdan da edindiğim bilgiye göre ekim ayı gibi bitebilir. Bunun için çok çalışıyoruz. GSYİAD olarak da biz elimizden geleni yapacağız. GS Store'da büyük bir atılım yaptık. Global markalarla hareket ediyoruz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Yeni gelen oyuncularımız Design FC koleksiyonunda yer alacak. Wesley Sneijder ile ilgili bir proje oluşturmuştuk. Galatasaray'ın efsaneleriyle ilgili bir koleksiyon yapacağız. Forma tedarikçi firma ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda voleybol ve basketbol takımlarımızın formalarını satışa sunacağız" diye konuştu.

"Hedefimiz 1 milyon forma satışı"

Hedefin 1 milyon forma satışı olduğunu vurgulayan Sarıöz, "Forma satışlarımız, artarak devam ediyor. Şu an totalde 300 bin forma satıldı. Hedefimiz 1 milyon forma satışı. Bunun için çalışıyoruz. Tasarım kısmında da elimizden geldiğince Galatasaray taraftarının layık olduğu kaliteyi yakalamayı çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama çalışarak devam edeceğiz. 1 milyon forma satarsak bize Puma ekstra bir ödeme yapacak demedi. Bu rakama ulaşırsak 40-50 milyon arasında bir gelir elde edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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