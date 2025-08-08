Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 4 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Güncelleme:
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu için Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı'yı kadrosuna kattı. Yeni transferler, Türk basketbolunun gelecek vadeden yetenekleri arasında gösteriliyor.

Sarı-kırmızlıların resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı'yı renklerine bağladı. Farklı kulüplerde edindikleri tecrübelerle dikkat çeken yeni transferlerimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, kendilerine sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon temenni ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
