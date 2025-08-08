Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 4 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi
GALATASARAY Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında dört yerli transfer gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı'yı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızlıların resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı'yı renklerine bağladı. Farklı kulüplerde edindikleri tecrübelerle dikkat çeken yeni transferlerimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, kendilerine sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon temenni ederiz" denildi.