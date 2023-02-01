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Galatasaray en uzun galibiyet rekorunu kırdı

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Galatasaray en uzun galibiyet rekorunu kırdı

Galatasaray, Ümraniyespor maçıyla bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkardı ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Galatasaray, Ümraniyespor maçıyla bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkardı ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezonki böylece galibiyet serisini de 14 çıkardı.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki en uzun galibiyet serisini yaptı. Sarı-kırmızılılar bundan önce 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde Teknik Direktör Mustafa Denizli takımın başındaydı.

Galatasaray arıca resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da arttırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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