Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Yıldız futbolcu Victor Osimhen sakatlığından dolayı antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için bugün Almanya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
