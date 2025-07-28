Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
Galatasaray, kaleci transferi için PSG'nin yıldız oyuncusu Gianluigi Donnarumma'ya yüksek bir teklif sundu. Ancak İtalyan kaleci, şimdilik bekleme kararı aldı. Aynı zamanda, Premier Lig devi Manchester City'nin de Donnarumma'nın durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Donnarumma'nın 2026 yazına kadar PSG ile olan kontratı devam ediyor ancak geleceği belirsiz.
Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kaleci takviyesi için gündeme gelen son isim ise dünyaca ünlü İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma oldu.
DEV TEKLİF YAPTILAR
İtalyan gazeteci Alfredo Pedullà'nın aktardığı bilgilere göre, Sarı-Kırmızılılar, Donnarumma'ya yüksek bir teklif sundu. Ancak yıldız kaleci şu aşamada bekleme kararı aldı.Bu nedenle transferin şu an için kolay olmadığı ifade edildi.
MANCHESTER CITY DE PEŞİNDE
Öte yandan Premier Lig devi Manchester City'nin de kalecinin durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Eğer Donnarumma, PSG ile sözleşme yenilemezse İngiliz kulübünün devreye girebileceği belirtildi.
2026 yazına kadar PSG ile kontratı bulunan İtalyan eldivenin geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız kulübü ise yıldız ismin ayrılığına sıcak yaklaşabilir.